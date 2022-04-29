【防疫抗疫基金】物管支援計劃增加受惠人群　申請期延至5月31日

▲ 物管支援計劃增加受惠人群，申請期延至5月31日。（資料圖片）

民政總署今日（29日）宣布，政府將會即時優化「防疫抗疫基金」下的「物業管理業界（環境衞生和保安人員）抗疫支援計劃」，包括增加每一幢合資格大廈的受惠名額、為相關大廈的物管公司、公契經理人或法團／業主組織發放行政費，以及延長計劃的申請期至5月31日。

「物管支援計劃」下推出的優化措施，包括為合資格大廈（包括私人住宅、綜合用途樓宇（即商住兩用樓宇）、工業及商業（包括商場）大廈）內各處所自行聘請的前線清潔及保安人員，以及於合資格大廈內由清潔及保安服務承辦商或其分判商聘請的兼職或臨時前線清潔及保安人員，另外提供每幢大廈合共不超過100人的名額（即每幢合資格大廈總名額由不超過100人增至不超過200人）。

上述前線物管員工須透過相關大廈的物管公司、公契經理人或法團／業主組織作出申請。考慮到其中牽涉的行政及統籌工作，民政總署會為物管公司、公契經理人或法團／業主組織發放行政費用，每名成功申請的前線物管員工的行政費用為每月100元。由於「物管支援計劃」的受資助期為5個月（即2022年2月至6月），即物管公司、公契經理人或法團／業主組織就每名成功申請的前線物管員工，最高可獲發共500元行政費用。至於早前申請已獲批准的前線物管員工，民政總署亦會為其物管公司、公契經理人或法團／業主組織發放相同款額的行政費用。署理民政事務局局長陳積志表示，相信發放行政費用會鼓勵相關物管公司和法團等更加積極為物管員工提交申請。

因應上述的優化措施，為讓物管公司、公契經理人或法團／業主組織有更充足的時間準備申請，「物管支援計劃」的截止申請日期將會由4月30日延長至5月31日。

監管局已加快處理收到的申請，期望令物管公司、公契經理人或法團／業主組織和前線物管員工能更快受惠。截至4月28日，監管局已收到超過14,000宗申請，將惠及接近12萬名前線物管員工，當中超過1,260宗申請已獲批核，涉及資助金額超過3億元，惠及超過3,280幢樓宇。

民政總署強烈呼籲物管公司、公契經理人或法團／業主組織秉持企業社會責任及公民責任，以包容、公平為原則，為其合資格大廈內（包括大廈內各處所）的所有前線物管員工作出申請，以肯定他們盡心盡力的工作。物管公司、公契經理人或法團／業主組織亦應確保有關資助用於發放津貼予前線物管員工，亦絕對不得以任何形式扣減前線物管員工根據《僱傭條例》（第57章）及／或僱傭合約下應得的工資及福利。

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記者：黃穎津