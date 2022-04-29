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【求職陷阱】28歲男訛稱為求職者安裝工作相關應用程式　騙走6男女手機電腦共價值約13萬元

社會 21:06 2022/04/29

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28歲男為求職者安裝工作相關應用程式，騙走6男女手機電腦共價值約13萬元。（警方提供）

有騙徒設求職陷阱盜去求職者財物。警方今年1月至4月接獲6名年齡介乎18歲至27歲的受害人報案，指他們1月至4月求職期間懷疑受騙，見工時被盜去智能電話或筆記本電腦，6宗案件的涉案金額共約13萬元。

旺角警區情報組及重案組人員經深入調查後，昨日（28日）在荃灣拘捕一名28歲男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，被捕人現正被扣留調查。

調查顯示，騙徒在網上社交平台刊登招聘廣告，訛稱欲聘請遊戲平台管理員，並以「搵快錢」、「無需經驗」等作招徠吸引受害人，其後相約他們在一大廈大堂會面。該名28歲男子與受害人會面後，聲稱要在受害人的智能電話或筆記本電腦安裝工作相關的應用程式。該名男子從受害人手上取得智能電話或筆記本電腦後，便隨即逃去。行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。

警方強調，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。

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記者：黃穎津

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