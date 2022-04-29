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【保就業2022】首日收4.2萬僱主及2.7萬自僱人士申請【附申請方法】

社會 21:40 2022/04/29

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熱門 特首選舉 曾江 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

「2022保就業」計劃今日起接受申請。（梁偉榮攝）

政府發言人今日（29日）表示，「2022保就業」計劃今日起接受申請，為期兩星期，首日申請反應熱烈。網上申請系統今日早上8時啓用，整日運作暢順。截至今日下午6時，當局共收到超過42,000名僱主及約27,000名自僱人士的申請。

計劃為合資格僱主提供為期3個月（2022年5月至7月）的工資補貼。補貼額設有兩級：每名月薪8,000元或以上合資格僱員的每月補貼額劃一為8,000元；而每名月薪3,000元或以上但少於8,000元的僱員，或每名月薪少於3,000元的65歲或以上僱員，每月補貼額劃一為4,000元。此外，計劃向合資格自僱人士提供一筆過8,000元資助。僱主和自僱人士可於5月12日（星期四）晚上11時59分前，前往網上申請系統提交網上申請表。

政府發言人表示，「2022保就業」計劃為僱主提供更多彈性，僱主實際獲得的補貼金額和需承諾聘用的僱員人數，都是按僱主的自選補貼人數計算，「2020保就業」紀錄或「2021第四季」紀錄只是為僱主的自選補貼人數設定上限。因此，如果申請人曾獲批『2020保就業』計劃，但預期在補貼期的僱員人數較當時為少，故建議申請人選擇以「2020保就業」紀錄為計算上限基礎，因為「2020保就業」紀錄已經為他們提供足夠補貼名額，又可縮短審批程序，讓他們更早收到補貼。

申請人在填寫網上申請表前，應先預備好所需的資料和文件，並參閱守則及條款，以確保提交資料完整，並符合審批需要。申請前可先參考計劃網站，了解申請資格及所需資料。如有查詢，可以致電熱線183 6122或使用計劃網站的即時對話功能，或發送電郵至enquiry@ess.gov.hk。

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記者：黃穎津

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