【特首選舉】教聯會教評會贊同李家超教育施政方向　冀提高學生國家意識和民族認同

▲ 教聯會及教評會均表示歡迎李家超提出的教育施政方向。(資料圖片)

行政長官候選人李家超公布政綱，在教育提出了八大方向，包括加強教師專業操守和培訓、推動STEAM教育普及化、充實國民教育體系，以提高學生國家意識和民族認同等。教聯會及教評會均表示歡迎李家超提出的教育施政方向。

教聯會指，愛國教育長期被邊緣化及污名化，令學生缺乏國家觀念，導致出現國教風波、佔中及修例事件。教聯會會期望政府加強相關的專業支援、向學校提供恆常撥款開展學習活動，以及加強普通話教育等等。教聯會又期望下屆政府全面檢討香港教育，從優化學校課程及維護教師專業着手，迎接新時代的來臨。

教評會認為，新一屆特首施政必須力行「團結是要務，目標實踐，香港要進步」的三要。又建議教育局善用、敢用法定「獎懲權」，對每間學校面對失德狡辯老師，查明屬實的個案，不假顏色、限期處理妥當，並要公開向教育持份者交代。

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責任編輯：蘇文軒