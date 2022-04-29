【打擊毒品】警方搗將軍澳景林邨毒窟拘3男　檢市值約74.7萬元毒品

▲ 警方搗將軍澳景林邨毒窟拘3男，檢市值約74.7萬元毒品。（警方提供）

東九龍總區特別職務隊根據線報及經深入調查後，昨日（28日）晚上約11時在將軍澳景林邨景櫚樓進行打擊毒品行動，在一個住宅單位內檢獲約1.27公斤的懷疑氯胺酮、約124克懷疑可卡因、約4萬元現金及一批製毒工具，檢獲的毒品總市值約74.7萬元。

行動中，人員拘捕一名23歲姓劉本地男子、一名25歲姓尹本地男子及一名26歲姓黃本地男子，涉嫌販毒。3名被捕男子現正被扣留調查。

警方強調，對所有毒品活動零容忍，會繼續進行打擊行動。販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第一百三十四章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。

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記者：黃穎津