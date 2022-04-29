  • 27°C
香港時間 : 2022430日 (週六) 00:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 曾江 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊毒品】警方搗將軍澳景林邨毒窟拘3男　檢市值約74.7萬元毒品

社會 22:50 2022/04/29

分享：

分享：

熱門 特首選舉 曾江 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

警方搗將軍澳景林邨毒窟拘3男，檢市值約74.7萬元毒品。（警方提供）

東九龍總區特別職務隊根據線報及經深入調查後，昨日（28日）晚上約11時在將軍澳景林邨景櫚樓進行打擊毒品行動，在一個住宅單位內檢獲約1.27公斤的懷疑氯胺酮、約124克懷疑可卡因、約4萬元現金及一批製毒工具，檢獲的毒品總市值約74.7萬元。

行動中，人員拘捕一名23歲姓劉本地男子、一名25歲姓尹本地男子及一名26歲姓黃本地男子，涉嫌販毒。3名被捕男子現正被扣留調查。

警方強調，對所有毒品活動零容忍，會繼續進行打擊行動。販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第一百三十四章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【屍體發現】荃灣82歲男墮海　當場證實死亡
14:54 2022/04/29
【屍體發現】荃灣82歲男墮海　當場證實死亡
【停牌駕駛】屯門公路打擊違例行巴士線　警拘47司機涉藏毒等6項罪
14:45 2022/04/29
【停牌駕駛】屯門公路打擊違例行巴士線　警拘47司機涉藏毒等6項罪
【違防疫令】兩前國泰空少涉違防疫規定被控裁　裁判官拒接納認罪8月中審訊
18:11 2022/04/29
【違防疫令】兩前國泰空少涉違防疫規定被控裁　裁判官拒接納認罪8月中審訊
【求職陷阱】28歲男訛稱為求職者安裝工作相關應用程式　騙走6男女手機電腦共價值約13萬元
21:06 2022/04/29
【求職陷阱】28歲男訛稱為求職者安裝工作相關應用程式　騙走6男女手機電腦共價值約13萬元
【持刀傷人】中環有餐廳職員疑與食客爭執　職員揮菜刀傷人被捕
22:31 2022/04/29
【持刀傷人】中環有餐廳職員疑與食客爭執　職員揮菜刀傷人被捕

你可能感興趣

【屍體發現】荃灣82歲男墮海　當場證實死亡
14:54 2022/04/29
【屍體發現】荃灣82歲男墮海　當場證實死亡
【停牌駕駛】屯門公路打擊違例行巴士線　警拘47司機涉藏毒等6項罪
14:45 2022/04/29
【停牌駕駛】屯門公路打擊違例行巴士線　警拘47司機涉藏毒等6項罪
【違防疫令】兩前國泰空少涉違防疫規定被控裁　裁判官拒接納認罪8月中審訊
18:11 2022/04/29
【違防疫令】兩前國泰空少涉違防疫規定被控裁　裁判官拒接納認罪8月中審訊
罪案 罪行 九龍 景林邨 將軍澳 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【街頭拖屍】荃灣屠房工作結識胖女友　前業主形容疑兇為乖仔曾被女子騙感情
13:30 2022/04/29
【街頭拖屍】荃灣屠房工作結識胖女友　前業主形容疑兇為乖仔曾被女子騙感情
【相愛28年】經歷三段婚姻　曾江遇見焦姣才懂得真正愛情：相處之道互相包容
12:56 2022/04/28
【相愛28年】經歷三段婚姻　曾江遇見焦姣才懂得真正愛情：相處之道互相包容
【街頭拖屍】元朗男子涉殺女友街頭拖屍被捕　遺體下午抬離田廈路
13:45 2022/04/29
【街頭拖屍】元朗男子涉殺女友街頭拖屍被捕　遺體下午抬離田廈路