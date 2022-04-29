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【機組檢疫】政府稱維持國際航空輸紐地位重要　據悉已有下階段放寬計劃

社會 23:02 2022/04/29

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政府放寬機組人員檢測及檢疫安排。（資料圖片）

因應本地疫情放緩，政府5月1日起調整機組人員抵港檢測及檢疫安排，包括客機機組人員酒店檢疫縮短至3天、貨機機組人員海外返港免檢疫等。【詳情請看：下一頁

第五波疫情期間，香港機場維持嚴謹「外防輸入」政策，政府發言人指，香港國際航空輸紐地位重要，在平衡各方需求和防疫風險後，政府才作出5月1日放寬檢測及檢疫安排的決定。政府發言人預計，措施放寬，將有助長途客貨機來往本港；又指，雖然難以預測國外航空公司的決定，但相信國泰的貨運量將較現時上升一倍。

據悉，政府已擬定下一階段放寬入境政策的方向，惟需先觀察5月1日的措施成效，以及疫情管控情況等，才決定何時作進一步放寬。

過去有機組人員被指透過「客機去，貨機返」，避開隔離措施，引起防疫漏洞。在5月1日後情況會否重現？發言人指，現時嚴格規定，如機組人員經客機前往外地，即使回程時乘搭貨機，仍會視作客機機組人員，不會豁免隔離檢疫，形容「定義上已經毫無含糊」，確保病毒不會流入社區。

另外，機組人員即使需在外國逼留，仍需接受航空公司安排的「封閉式」管理，回程前不可離開酒店房間。

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記者：陳梓蔚

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