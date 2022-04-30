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【援港醫護】資深護士亞博工作逾月　為長者派定心丸：做實事最重要

社會 09:00 2022/04/30

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援港醫護李志華。（林雨翔攝）

首批內地援港醫護3月中抵港，來自廣州的康復科資深護士李志華，毫不猶豫報名來港，逾1個月留在亞博館「紅區」，於前照顧染疫長者，協助治療康復。

她稱值班期間，要時刻安撫長者情緒，一旦見到焦慮一面，就要主動派定心丸，「一般住幾日，轉陰性就可以出返去啦，佢就會輕鬆啲，老人家好需要主動關心。」

李志華攙扶染疫老人走動。（受訪者提供）

第一身接觸病人　責任重大

3月13日報名，3日後就要出發。來自南方醫科大學中西醫結合醫院的康復科主管護師李志華說，自己當時沒有想太多，僅僅是身為醫護的使命感而義不容辭。直到出發那天，看到新聞報道說香港的確診數目近3萬，她心中才出現一刻的波動，「來到見到隔離設施裏面都係病人，好需要幫手，便無再諗太多。」

在亞博的工作屬於前，穿上保護衣的李志華，在直接接觸病人的「紅區」工作，往往一更要長達4至6小時，其間不可飲水或去廁所。工作時，除了觀察病人狀況，亦要幫手餵藥，還需要扶着長者走動，活動關節之餘亦避免臥床太久，生褥瘡或出現血栓。她知道自己責任重大，因為第一身接觸病人，如長者突然發燒、好長時間無小便，事無大小都要留意，或者立即聯絡醫生，或轉送醫院。

援港醫護李志華。（林雨翔攝）

處理長者情緒　需主動關心

除了基本照料，李志華說更多時候須處理長者的焦慮情緒。她指不少長者入住時，因不適應環境轉換，到達亞博館時顯得十分焦慮。她舉例，曾有長者為了同住家人不染病，主動要求到亞博館檢疫隔離；她察覺後便主動前去了解，安慰對方說，來到亞博會比在家隔離更安全，若情況轉差也會很快得到救治，「我告訴他，一般人住幾日就轉陰性可以出返去啦。佢就會輕鬆啲，其實老人家好需要你主動去關心。」

對於香港社會有聲音，聲稱「不友善、不歡迎」內地援港醫護，李志華回應稱，未有太關注網上新聞，認為自己做實事、幫助到病人最重要，且與香港同事相處愉快，「都好少去睇負面新聞，有啲人有唔同諗法就由佢啦。」

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記者：袁澍

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