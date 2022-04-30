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【援港醫護】援港逾月未知歸期　向4歲女解釋：媽媽是去打怪獸

社會 09:01 2022/04/30

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援港醫護李志華。（林雨翔攝）

資深護士李志華從報名到抵港，僅花上3天；然而返回廣州的時間表仍未可預知。不知不覺，她已經來港服務逾1個月，十分懷念羊城，還有年幼子女。她說疫情剛爆發時，兒子曾問她為何沒有去武漢支援，今次來港就想以身作則，為他樹立榜樣；而面對4歲女兒的淚眼，她則忍住不捨解釋說，「媽媽係去打怪獸，打完就返來陪你啦」。

4歲女兒不捨母親，李志華就解釋說：媽媽是去打怪獸。（受訪者供圖）

對女兒解釋：媽媽去打怪獸

工作以外，李志華和其他內地援港醫護一樣，只能留在酒店封閉式生活。為解相思之情，她不時跟家人視像通話。她說10歲的兒子比較支持她的來港決定，亦希望自己成為他的榜樣。而初來港後的幾天，女兒則在電話中不斷哭泣，說要媽媽回家陪她，她則安慰女兒說，「媽媽係去打怪獸，打完就返來陪你啦」。

她說不時會想着回家團聚的時光，例如家中餸菜，「掛住好多嘢，比如家裏的白切雞」。不過，事實卻是，現時一日三餐均由酒店提供，酒店大堂則擺出即食麵、餅乾、水果等供醫護醫肚。

雖然家住廣州，但李志華從未到過香港。她說已經答應女兒會帶糖果等禮物回去，也希望在疫情結束後，內地與香港通關，屆時再帶家人一起來港旅行，看看這城市的樣貌。

隨着住院新冠病人已大幅減少，特首林鄭月娥早前於FB發帖，指援港醫療人員將會分批返回內地。

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記者：袁澍

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