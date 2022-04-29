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【提早通車】據悉過海段將提早通車　一文看清行程資訊

社會 23:23 2022/04/29

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熱門 特首選舉 曾江 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

會展站將會啟用。（資料圖片）

據悉東鐵綫過海段將會提早於5月15日通車，屆時東鐵沿綫居民過去將有新選擇。

港鐵早前曾預計，東鐵綫過海段將需於6月至7月才能通車，最新消息提早了約半個月。

東鐵綫過海段通車後將新增會展站，並駁通至金鐘站。屆時由紅磡站前往金鐘站只需8分鐘，行程較現時的18分鐘大減。

（港鐵圖片）

新建的會展站將會是三層的地底車站，包括車站大堂及2層月台，而出入口則連接鄰近商業大廈和灣仔行人天橋網絡。

車站同時毗鄰香港會議展覽中心，連同連接車站地面的公共運輸交匯處，乘客可於會展站轉乘其他交通工具。

另外，灣仔碼頭公共運輸交匯處將重置於會展站上蓋，提供包括鐵路、本地及跨境巴士，以至的士等公共運輸服務。

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責任編輯：陳梓蔚

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