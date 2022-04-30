【交通意外】元朗10歲男童疑踩單車時被車撞　昏迷入院仍危殆

▲ 重傷男童昏迷送至屯門醫院搶救。（經濟日報資料圖片)

元朗周五（29日) 晚上發生嚴重交通意外，一名10歲男童疑被私家車撞，重傷昏迷入院，今日（30日）情況仍然危殆。

警方指在周五（29日）晚上近10時半，一名10歲男童踩單車途經青山公路近洪天路時，懷疑被一輛駛往元朗方向的私家車撞倒。

現場消息指男童被撞飛，拋至對面線往屯門方向馬路，重傷昏迷，由救護車送往屯門醫院搶救。他送院時陷入昏迷、失去意識，但仍有呼吸脈博。

49歲私家車男司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，警方正調查事件。

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記者：伍瑋瑋