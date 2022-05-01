【消費券】BoC Pay及PayMe日後可領取消費券　第二階段消費券目標今年中登記

▲ 第二階段的消費券計劃，料年中開始登記。

政府今日（1日）表示，除現行四家儲值支付工具營辦商外，已甄選多兩家營辦商協助推行第二階段消費券計劃。



財政司司長於2022至23年度《財政預算案》公布推出新一輪消費券計劃，向合資格市民分期發放總額10,000元的電子消費券。計劃分兩個階段進行。

政府正為計劃的第二階段積極籌備，獲甄選在第二階段協助發放消費券的儲值支付工具營辦商會增至六家，包括支付寶香港、BoC Pay、八達通、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK。政府正與相關營辦商商討各項細節安排，包括系統設計、詳細流程等，並會盡快公布第二階段詳情，目標是在今年中開始接受登記。



財政司司長陳茂波表示有了去年的經驗，4家儲值支付工具營辦商在四月協助發放第一階段消費券的過程比去年更為暢順。

隨着市場的發展，適合協助發放消費券的營辦商數量有所增加，擴闊儲值支付工具的選擇，鼓勵良性競爭，可為市民及商戶帶來更多優惠，促進消費氣氛，並進一步推動電子支付市場的發展。

政府指物色儲值支付工具營辦商時，考慮了一籃子因素，除了營辦商的相關經驗外，亦包括營辦商現時提供的電子支付工具或電子錢包的普及性，以及其技術能力、籌備所需時間等，並徵詢了香港金融管理局的意見。



陳茂波強調已要求各參與營辦商向小商戶或受疫情影響較嚴重的行業提供協助，並透過回饋或推廣活動，讓消費者及有關商戶受惠。營辦商會適時公布詳情。」

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示將加快PayMe用戶註冊流程，方便大眾透過PayMe使用消費券。

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記者：伍瑋瑋