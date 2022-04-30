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【街頭拖屍案】女死者後腦有傷痕雙腿被腐蝕性液體灼傷　料屍體被發現前一日已死亡

社會 15:32 2022/04/30

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警方料女死者屍體被發現前一日已死亡。

元朗田廈路周五（29日）發生謀殺案，一名25歲男子涉嫌殺害其30歲女友後棄屍街頭，當場被捕。警方今日（30日）表示，疑犯與死者為情侶關係，兩人於一個村屋單位同居，另居於同一單位的兩男一女涉阻止合法埋葬屍體罪被捕。女死者後腦有約1厘米傷口及血跡，雙腳有被腐蝕性液體灼傷的傷痕，相信死者於被發現前的早一日死亡。

警方指，初步懷疑死者與疑凶同住的單位為凶案現場，該處為一個約700呎的村屋單位，有3房，單位內有發現血跡。同單位另有兩男一女於今早被捕，分別為姓蔡及陳、年齡為31歲及27歲的兩名男子，及一名29歲的女子。他們均為租客，當中有一對夫婦，警方相信案發時他們身處單位內。

死者後腦位置有約1厘米傷口及血跡，身體亦有多處瘀傷，雙腳有被腐蝕性液體灼傷的長條型傷痕，衣服亦沾有血跡；至於具體死因，仍有待法醫檢驗，由於被發現時屍體腫脹，初步相信死者於被發現前的早一日死亡。

警方指，被捕人與死者關係、其犯案動機、犯案時身體及精神狀況等均為調查方向；至於另被捕3人如何阻止屍體埋葬，以及他們與死者的關係，警方說仍有待調查。

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事發在元朗田廈路油站附近，警方4月29日早上6時接報，指有途人發現一名男子以板車拖著一名女子，該女子全身被紙皮包住，頭部包住保鮮紙、手腳被尼龍繩綁住。警員到場證實女子已經死亡，即場拘捕涉案廿多歲男子。死者遺體約下午1時30分抬離田廈路。

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記者：黃悅晴

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