【封區檢測】利東邨東安樓圍封強檢　鑽石山鳳德邨黛鳳樓揭6宗陽性個案

▲ 受檢人士須於指定時間前接受檢測。（譚以諾攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【15:00】

政府自今日下午3時起，限制在鴨脷洲利東邨東安樓為指明「受限區域」，但不包括位於該處的社會服務單位及停車場，目標是在明日（5月1日）約中午12時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。受檢人士於今晚9時前接受檢測。



政府發言人表示，已審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定作出限制與檢測宣告。

【07:54】

鑽石山鳳德邨黛鳳樓昨日列作「受限區域」，今日上午約7時完成強制檢測行動，約1520名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現6宗陽性檢測個案和1宗檢測結果為不確定的個案，衞生防護中心會安排跟進。

政府亦已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



另外派員到訪約880戶，當中197戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▲ 鑽石山鳳德邨黛鳳樓發現6宗陽性個案。（譚以諾攝）

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記者：伍瑋瑋、黃悅晴