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【新冠疫苗】劉澤星指免疫屏障只是暫時　各年齡層仍要「谷針」

社會 09:55 2022/04/30

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劉澤星指免疫屏障只是暫時，強調本港疫苗接種率仍不足。（經濟日報圖片）

本港疫情回穩，新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星（30日）表示，本港學校恢復面授課及復活節長假期後，疫情確診數字未見上升趨勢，或與已有數百萬市民受到感染，築起免疫屏障有關。但他強調免疫屏障只屬短暫，形容「少少鬆一口氣」，指出目前不同年齡層的疫苗接種率仍然未足夠，認為防疫措施上仍要「谷針」。

新冠疫苗專家委員會召集人劉澤星出席電台訪問時稱，本港新冠疫苗接種率不足，他舉例全港所有人數，12歲以上接種第三劑的數字都是不足五成，更加重要的是長者，特別是第五波真是死亡慘重，然而80歲以上的接種率，第一針只有63%，第二針51%，第三針僅10%多。

我們應該很希望在這個時間，我們盡量是要全城超過90%接種率，就不是說你打了針沒有，而是你打了第三針沒有？如果年長那些，還應該說，你打了第四針沒有？

他又表示，不少新一代新冠疫苗仍在研究中，料最快今年年底才有確實數據可以參考，當第二代疫苗有相關報告，委員會將會審視後再向當局建議是否可接納使用。同時亦會向公眾提供數據，以釋除疑慮。

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記者：伍瑋瑋

 

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