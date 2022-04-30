【換心續命】13歲峰峰成功換心終於出院　父母感恩：好多人需要感謝

▲ 峰峰康復出院回家。

年初一成功換心的13歲男童峰峰，爸爸媽媽在社交網站報喜，峰峰入院治療接近9個月後，終於可能等到兒子回家，感謝各界在治療及康復道路上與峰峰同在。他們坦言他們亦坦言，未來峰峰未來仍要經常出入醫院做檢查及復康，仍有好多挑戰，但一家人會繼續努力面對難關。

去年8月，13歲男童峰峰確診患上罕見的擴張性心肌病變引致心臟衰竭，入住兒童醫院接受治療至今接近9個月。峰峰的父母昨日在社交媒體報平安，表示終於等到兒子可以出院回家。

真係好多人需要感謝，感謝你們嘅專業，感謝你們嘅耐心及細心，亦都感謝親人們毫不吝嗇嘅愛，峰峰喺這條治療及康復嘅道路上好感恩有你們同在。

峰峰去年8月初曾因嘔吐、咳嗽等先後兩次求醫，被診斷為腸胃炎及氣管問題；至8月7日因氣喘、發燒、胸口痛及咳嗽，留醫香港兒童醫院兒童深切治療部。醫生當時為峰峰接駁俗稱人工心肺機的體外膜氧合器，惟因病情沒有好轉，左右心室衰竭，轉為安裝雙心室輔助器，以支援心臟循環功能；另因腎功能轉差，需要24小時接受腎臟透析治療。

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院方曾為峰峰移除右心室輔助器，惟因其心臟無法自行正常運作，一周後再次接駁，自此峰峰長期卧床，完全依賴儀器維生。香港兒童醫院兒童及青少年科顧問醫生陳羲舜指出，峰峰是因原發性心臟肌肉病變的擴張性心肌病變，而導致急性心臟衰竭，形容是非常罕見，每年約10萬名兒童只有一人確診。

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峰峰其後在香港兒童醫院深切治療部（ICU）留醫，等候換心續命。直至今年大年初一，其父母在 Facebook專頁發文，指等待半年終接獲醫院來電，找到適合的心臟可換，經過約10小時後，手術順利完成，並在醫院治療至今。

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責任編輯：王明芳

