【禁電子煙】禁售電子煙及加熱煙等產品　醫管局：設70間戒煙輔導中心

▲ 香港禁止進口、製造、售賣、分發及宣傳電子煙及加熱煙等另類吸煙產品。（經濟日報資料圖片)

今日（30日）起禁止進口、製造、售賣、分發和宣傳電子煙及加熱煙等另類吸煙產品， 涵蓋電子煙、加熱煙產品、草本煙及有關配件。醫管局表示條例有助減少市民使用另類吸煙產品及減低二手煙對公眾的影響，加強保障公眾健康。

醫管局家庭醫學科統籌委員會戒煙輔導服務計劃工作小組主席周偉強醫生指出，電子煙或加熱煙均會釋出有毒物質，部分物質甚至可引致細胞受損及增加致癌風險，吸煙時製造的二手煙，亦會對其他人的健康構成損害。



他表示，吸煙人士若感染新冠肺炎，病情亦有可能較一般病人嚴重，呼籲吸煙人士盡快戒煙，以減低患上因吸煙引致嚴重疾病的機會。吸煙可引致肺癌、心臟病、慢性阻塞性肺病及中風等多種嚴重疾病。



醫管局設有70間「無煙新天地」戒煙輔導服務中心，服務由跨專業團隊主理，為有意戒煙的人士提供專業評估、輔導及跟進，評估病人對尼古丁的依賴程度，為戒煙人士制定合適的戒煙方案，戒煙輔導中心亦會為有意幫助親友戒煙的人士提供有關資訊及建議。

衞生署提醒市民、入境旅客及業界，因應《2021年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例》（《條例》）本周六（30日）生效，衞生署控煙酒辦公室將開始執行新法例，違例者最高可被罰款50,000元和監禁6個月。

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記者：伍瑋瑋



