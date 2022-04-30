【金宵大廈2】「林老師」現身結局單元為四角戀解迷　劉江破例客串曾揚不拍劇

▲ 劉江驚喜現身《金宵大廈2》。

《金宵大廈2》在昨晚（4月30日）大結局，當中由60年代的精神病醫生（李施嬅飾）與60年代的建築師（陳山聰飾）相遇作為結尾，結局最大亮點是劉江所演的林老師驚喜現身，引領兩位主角尋找愛人！

劉江老師於2020年1月離巢TVB，當時他透露傾續約時「底線被觸及」於是決定離巢。今次劉江願意客串演出《金宵大廈2》，相信是畀面監製葉鎮輝（阿細）而客串。

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▲ 劉江所演的「林老師」驚喜現身。（影片截圖）

智者林老師現身

昨晚播出的《金宵大廈2》結局單元《原點》下集，講述Ella、Lydia ( 李施嬅飾 )、Joey、Maurice ( 陳山聰飾) 跟林哥仔 ( 張彥博飾 ) 跌入無限輪迴，不斷返回原點。

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而Lydia跟Joey來到一間照相館，Joey說：「這裡不是從來沒開門嗎？」，此時劉江所演的林老師現身兼說：「有緣人來到，就開門招呼下。」

二人去沖曬相片後，領悟到自己不斷重覆命運，Lydia更說：「一次又一次經歷人生，難以想像那種痛苦。」林老師這位智者即解說：「你們經常以為自己困在圈裡，只是當局者迷，有沒有想過，所謂的圈根本不存在。」最後成功助4位主角走出輪迴。

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劉江亮相觀眾驚喜

劉江今次的現身的確為觀眾帶來驚喜，劉江於2020年1月14日跟TVB合約屆滿，結束38年賓主關係。當時他稱與TVB續約時「底線被觸及」，故決定離巢。

其後，劉江參演過ViuTV劇集《暖男爸爸》。在去年4月，劉江獲王祖藍邀請擔任《好聲好戲》評判之一，再度亮相TVB，當時劉江表示只亮相綜藝節目，不會參與劇集演出，而《金宵大廈2》於2020年9月拍攝，相信劉江老師是畀面監製。

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張彥博雀躍

對於劉老師驚喜現身《金宵2》，一眾演員都十分雀躍，當中於《金宵》飾演劉江年青版的張彥博於IG分享二人合照，當中寫道：「林老師 ，林哥仔，一個美好的回憶，希望大家喜歡這個角色～謝謝大家收看～期待能再跟你合作」

而陳山聰亦有在IG分享與劉江的合照，亦答謝劉老師的付出，他說：「彩蛋呀，再次感謝劉老師，感謝你為我們金宵嘅付出，你是最好的。」