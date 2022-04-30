【疫苗通行證】12至17歲青少年打兩針符合要求　兩類人士須更新電子針卡

▲ 今日起堂食、入超市等處所須打兩針疫苗。（陳國峰攝）

「疫苗通行證」第二階段今日（30日）實施，18歲或以上人士最少要打齊2針新冠疫苗，才可進入食肆以及超市、健身室和美容院‍等指明處所。12至17歲的青少年，以及12歲或以上已康復6個月的新冠康復者，如接種第1劑疫苗滿6月，亦要打齊2針才可進入這些處所。詳情即看：【下一頁】

12至17歲青年須注意，如果已接種兩劑新冠疫苗，已經符合第二階段疫苗通行證既要求，直接用現有電子針卡就可以。但如果屬於下面兩個情況，雖然已符合第二階段疫苗通行證要求，但亦需要出示4月1日以後發出電子針卡二維碼，針卡先會顯示出生日期紀錄，識別年齡組別。

接種了一劑新冠疫苗而未滿六個月

或是新冠康復者並已經接種了一劑復必泰疫苗

▲ 「疫苗通行證接種」時間表。（政府網頁資料）

要注意如果仍使用舊的二維碼，現在可以經「智方便」或「醫健通」APP重新下載加了出生日期的電子針卡二維碼。亦可以帶身分證明文件正本去到任何一間社區疫苗接種中心重新列印新版本二維碼紀錄，將新二維碼儲存入安心出行。

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記者：伍瑋瑋