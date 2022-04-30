【抗癌勇士】健身教練不煙不酒患淋巴癌四期　由拒醫到化療：還有很多事要做

▲ 健身教練張嘉耀分享抗癌歷程。

TVB綜藝節目《360秒人生課堂》，每集邀請不同界別嘉賓，運用360秒進行演講，分享人生故事。在4月28日播出的節目，請來現年34歲的抗癌勇士張嘉耀，本身是健身教練的他，在8個月前患上淋巴癌第四期，令他大受打擊，更一度拒醫，幸得太太和身邊人支持，讓他決定振作起來，接受化療後，抗癌路亦終現曙光。

張嘉耀與太太已移居澳門多年生活，他於8個月前證實患上淋巴癌第四期，癌細胞入侵骨髓。本身是健身教練的他，平日生活節制檢點，沒有不良嗜好，不煙不酒，又勤做運兼控制飲食，故得知患病一刻令他大受打擊。

細個時好多大人同我講，只要你努力一定有回報，所以我一直都好努力。我係健身教練，我一直以身作則，協助身邊人更加健康，咁都會生Cancer？Why Me？點解話呢個世界係公平？我覺得好唔公平。

張嘉耀最初選擇逃避，要求太太NaNa幫他保密病情，更一度拒絕接受治療。「我同老婆講『你一隻字都唔好提』，我唔相信呢件事發生喺我身上，仲話醫生講咩都好，我唔會理、唔會醫！」

直到後來獲得契爺，即陳山聰的哥哥陳山海苦勸，才令他想通，為了所愛的人，他決定重新振作，不再自暴自棄。

我好掛住香港嘅屋企人，好想返嚟見佢哋，於是我變得好積極、好配合，我唔想死呀！我仲有好多嘢想做，心態決定一切，所以我選擇咗接納同面對，好得意㗎，你心態變咗，事情亦會因而變化。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最新影片：

後來他配合醫生指示接受化療，「唔知大家有冇試過因為瞓得好而流眼淚，我好記得我第三次化療後嘅第二日，我瞓醒時好驚訝我瞓得咁好，一覺瞓到天光。我之前兩次化療，頭痛、嘔心、反胃、瞓得唔好...我喊住覆契爺，我瞓得好好，我活咗三十四年，未試過因為瞓得好而流眼淚，嗰日我呢世都會記得。」

經過積極治療，張嘉耀在抗癌路上終於見到曙光，目前他無需再接受化療，只需打標靶，減少對身體帶來的傷害。他說，家人的陪伴及支持是他打勝仗的關鍵，他在節目現場與身在澳門的太太進行視像通話，感謝太太一路的支持，場面感人。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣