【生命教育】保良局黃永樹小學推生命教育 學生種植向日葵領悟成長的啟發

▲ 保良局黃永樹小學推生命教育。

位於將軍澳的保良局黃永樹小學積極推行生命教育，校園近日出現一片向日葵花海，這正是今年六年級的生命教育主題活動。走過疫情回校復課，學校希望同學們透過種植向日葵成為「向日葵的勤勞天使」，在他們的成長留下印記。

還有3個月，六年級的學生將要離校升中，邁向成長的新一頁。陳瑞良校長指出，學校每年均會為畢業班同學設訂正向生命教育的主題，將專題研習、學生成長歷奇活動、畢業禮等多個項目緊扣在一起。「今年學習主題的行動代號是『勤力是我的密友』，密碼：Talents come from diligence。」

今年六年級同學的任務是化身成為「向日葵的勤勞天使」，每天負責照料自己的向日葵種子，並選擇他們喜愛的表達方式，例如手繪、文字、手機拼圖，紀錄向日葵的成長過程，以及他們的心路歷程。

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陳校長續稱，培苗、發芽、成長、疏苗、發苞、開花……「勤勞天使」見證向日葵的不同成長階段，像自己也經過初生期、孩童期到現在的青春期。透過活動，同學們知道陽光、空氣、水份是向日葵的成長要素，從中反思身邊的人如何對待自己，從而學會感恩。

那麼同學又需要什麼生命資糧，才能令身心健康成長？身邊有哪些「勤勞天使」，陪伴他們走過人生風雨，養育他們長大成材？

陳校長形容一切也來得合時，即使面對疫情，也勉勵同學明白就是人生充滿挑戰和逆境。向日葵長出花蕾之時，「勞勤天使」也剛好復課。大家可以回歸校園集體慶祝向日葵開花，並按原訂日程進行活動的反思。學校的活動，喜逢教育局楊潤雄局長到校與學生分享他自身的種植經驗，鼓勵同學抱持勤勞的美德和積極奮進的態度。

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陳校長感慨，世上沒有不勞而獲的事情，人生也需要經過歷練和汗水，才會達成目標，像向日葵的一生，只要認清方向，勤力向上，總會有開花結果的一日。也許這次種植過程會遇有不少種植上的難題需要解決，例如陽光不足、發現蟲患、營養不良……老師們也特別鼓勵同學們不妨吸取箇中的經驗，應用在下一次種植上。

整個活動中，同學們用心栽種，樂於為盆栽裝扮的心思，全都是值得讚賞的態度。

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責任編輯：鄺嫻