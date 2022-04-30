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【姜濤生日免費搭電車】電車化身「姜濤號」　銅鑼灣約千人打卡幾乎淪陷

社會 12:54 2022/04/30

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姜濤粉絲今日請全港市民免費搭電車。

今日4月30日是MIRROR成員姜濤生日，其歌迷由即日起至2022年5月16日包下電車車身打造成「姜濤號」，更加碼舉辦免費乘車日，今日請全港市民免費搭電車。是次公益活動由民間組織發起，電車公司亦隆重其事，特別將一架觀光電車化身「姜濤號」，早上舉行啟動儀式，有多個「打卡位」，包括「1:1人形牌」、「 活動佈景版」、「姜濤號手牌」等，吸引數百市民及粉絲到場。

電車行駛至銅鑼灣SOGO門外時，約千名市民及粉絲已在SOGO外等候，幾乎「人迫人」，場面非常「墟冚」，不少歌迷粉絲都手持應援物品到場，亦有人不顧危險，在馬路上拍照。

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今日的活動由「姜濤香港後援會」發起，他們為響應MIRROIR成員姜濤呼籲要多做公益，於是在姜濤生日，包起全線電車，提供全民免費乘車優惠，既為偶像送上一份別出心裁的生日禮物，亦在疫情下為社會各界傳遞愛心和正能量。

香港電車亦有邀請傳媒試坐「姜濤號」指，公司指是次「姜濤生日免費乘車日」是首次民間團體自發舉辦，這次別具創意和意義的偶像應援活動，為香港市民疫境中帶來一點甜。

「免費乘車日」活動已舉辦超過10年，在過去一年共舉辦7次，「免費乘車日」為歷年之冠，受惠市民人次逾140萬。

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記者：伍瑋瑋

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