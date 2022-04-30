【咖啡因】 6歲男童誤飲能量飲品腦死亡　拆解咖啡因對兒童發展不良影響

▲ 6歲男童誤飲能量飲品腦死亡，拆解咖啡因對兒童發展不良影響。

墨西哥一名6歲男童早前因誤飲能量飲品中毒，呈現腦死狀態，昏迷6日後，母親終忍痛同意醫生拔喉。有中醫及營養師表示，能量飲品中的咖啡因會刺激中樞神經系統，攝取過量會帶來不同副作用，而美國兒科學會亦指出，12歲以下兒童不宜攝取咖啡因。

據外媒報道，墨西哥6歲男童Francisco Cervantes日前到訪嫲嫲家時，由於太口渴，他隨手拿起嫲嫲家桌上的能量飲品「Monster Energy」飲用，不料隨即感到身體不適，家人見狀立即將他送院。院方診斷男童中毒，更判定他已處於腦死狀態，男童的媽媽原本仍抱有一絲希望，惟最終在男童昏迷6日後忍痛同意拔喉，讓兒子安詳地離去。

攝取過量咖啡因副作用

註冊中醫師馬琦傑在Facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」發文表示，咖啡因是中樞神經興奮劑，不具任何營養價值，攝取過量會帶來以下副作用：

心跳加速、血壓上升

出現手震

失眠

注意力不集中

活動力下降

抑制孩子食慾，導致正餐熱量及營養攝取不足

骨骼及牙齒發育問題，利尿作用，加快孩子鈣質隨尿液流失

死亡，尤其兒童突然過量吸入咖啡

他又引述各國對兒童咖啡因攝取量的安全指引，美國兒科醫學會American Academy of Pediatrics （AAP）建議12歲以下避免所有咖啡因製品，12歲以上至18歲則以至多100mg為限；加拿大衞生局（Health Canada）建議4至6歲幼童1日不宜攝取超過45毫克咖啡因，10至12歲兒童則不宜攝取超過85毫克咖啡因。

罐裝飲品咖啡因含量比拼

根據消委會多年前曾做過一個有關咖啡因飲品的調查（按此連結），多款飲品都隱藏不少咖啡因。以下為消委會做過的罐裝飲品咖啡因含量比較：

產品名稱 容量（毫升） 咖啡因含量（毫克）/每升 咖啡因含量（毫克）/每包裝 有否標籤含咖啡因 雀巢香滑咖啡 250 520 130 無 伯朗咖啡藍山風味 240 430 103 無 UCC原味牛奶咖啡 250 380 95 無 Coca-Cola 330 92 30 有 Coca-Cola Coke Light (Suger Free) 330 130 43 有 Pepsi Cola 330 100 33 有 雀巢檸檬茶 315 71 22 無 碧泉檸檬茶 330 75 25 無

咖啡因有機會引發自閉症

營養師李杏榆（Annie）曾接受TOPick訪問時表示，根據美國食品藥品監督管理局（FDA）建議，成人每天不應攝取多於400毫克咖啡因。美國兒科學會指出，12歲以下兒童不適宜攝取咖啡因，而12至18歲兒童每天的攝取量不得超過100毫克。

咖啡因刺激中樞神經系統，有提神作用，但會令孩子亢奮，如果家長任由孩子喝汽水、檸檬茶等，有機會令孩子脾氣變得暴躁，長遠影響其情緒發展，造成社交困難，甚至引發自閉症和多動症等問題。

根據英國全國自閉症協會(The National Autistic Society）報告指出，愈來愈多自閉症患者被診斷患有過度活躍或專注力不足等症狀，而在日常飲食中一些成分，例如咖啡因，會過度刺激孩子，引發這些綜合症狀，因此協會建議兒童不應進食含咖啡因的食物及飲品。

此外，咖啡因亦會影響食慾和睡眠質素，有礙發育中兒童的營養吸收，例如維他命B群、鈣質、鐵質和鎂等；而且對咖啡因敏感的小朋友，有機會肚瀉。

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責任編輯：羅嘉欣