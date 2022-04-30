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【MIRROR】狠批MIRROR虛火歌曲非街知巷聞　陶傑再狙擊：佢哋唱過邊幾隻歌

娛樂 14:12 2022/04/30

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才子陶傑又再狠批MIRROR。

男團MIRROR近年人氣爆燈，12位成員除推出歌曲和參與廣告拍攝外，部分成員更殺入影壇，今年7月份更會首度登上紅館開MIRROR演唱會。

不過才子陶傑早前於網上節目與談論香港演藝業，當中特別提到MIRROR只屬虛火，實際上毫無內涵同深度！

陶傑繼續追擊MIRROR，昨晚（4月29日）於電台節目繼續狠批這隊男團，直指MIRROR歌曲不夠普及，未及當年歌神許冠傑的歌曲般唱到街知巷聞。當中他說道：「你話俾我聽，MIRROR 唱過邊幾隻歌。」

【MIRROR成員】才子陶傑向鏡粉「宣戰」？　指MIRROR屬虛火：呢一行係要真材實料

陶傑於節目裡大談對MIRROR睇法。

身在歐洲的陶傑昨晚越洋主持《光明頂》，期間他跟另一主持人馮智正說到對MIRROR的睇法，又分析他們爆紅原因，謂或許跟近年的政治環境有關係。

陶傑謂MIRROR的歌曲稱不上大紅，除鏡粉熟悉外，未至於唱到街知巷聞，他說：「我昨日說到你們（指MIRROR）那種走紅，對香港電影、電視、音樂工業有沒有幫助?我認為幫助不大，為何呢?因為整個形勢，氣氛，並非70年代至90年代中的娛樂生態環境。」

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以許冠傑為例

陶傑更以歌神許冠傑作比較，認為許冠傑才稱得上爆紅。

他指：「你們說話他是歌星，歌星要有歌先得，你告訴我聽，MIRROR 唱過那幾隻歌，全香港，並非只是他們的fans，嗱！許冠傑當年那隻《打雀英雄傳》，即使沒有聽過許冠傑情歌的人，在街邊斬豬肉，小販都覺得好正，這個就叫做紅喇！」

最新影片推介：張明偉專訪

其實日前陶傑在網台本來在討論曾江逝世一事，後來就討論香港演藝業問題，忽然狠批MIRROR，指現時香港電影工業「睇嚟睇去都MIRROR」。

當中陶傑說到：「我覺得呢啲係虛火嚟，對唔住。你可以有傘後或19年之後你自己嗰種嘅一廂情願，正是情感投射。但係MIRROR係救唔到香港嘅音樂工業同影視，因為呢一行係要真材實料，係要深度同內涵。」

去年7月隔空為Anson Lo慶生。

【Innerspace】MIRROR戰勝昨日的自己　12子無懼鏡粉爭執：少點比較多點享受

陶傑是神徒？

節目的錄音於社交平台上瘋傳，有人認為他敢言，亦有人指他說法不正確，更有戲言他在「玩命」。

縱然才子陶傑狠批MIRROR，但在去年7月，陶傑曾隔空為教主Anson Lo慶生，他於個人社交平分享一張照片，當中寫道：「慶祝『77盧瀚霆生日』。多謝Mirror ，因為你，七月七日Anson Lo長生殿，這個日子多了愛，而不是恨的意義。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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