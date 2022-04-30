【MIRROR】狠批MIRROR虛火歌曲非街知巷聞　陶傑再追擊：佢地唱過邊幾隻歌

▲ 才子陶傑又再狠批MIRROR。

男團MIRROR近年人氣爆燈，12位成員除了推出歌曲和參與廣告拍攝外，部分成員更殺入影壇，今年7月份更會首度登上紅館開騷。不過才子陶傑早前於電台節目與談論香港演藝業，當中特別提到MIRROR只屬虛火，實際上毫無內涵同深度！陶傑繼續追擊MIRROR，昨晚於節目裡繼續狠批這隊男團，直指MIRROR不夠普及，未及當年歌神許冠傑的歌曲，唱到街知巷聞。當中說道：「你話俾我聽，MIRROR 唱過邊幾隻歌。」

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▲ 陶傑於節目裡大談對MIRROR睇法。

身在歐洲的陶傑昨晚越洋主持《光明頂》，期間他跟另一主持人馮智正說到對MIRROR 的睇法，又分析MIRROR爆紅原因，他謂或許跟近年的政治環境有關係。

▲ MIRROR人氣爆燈。（取自instagram）

陶傑謂MIRROR的歌曲稱不上大紅，除了鏡粉熟悉之外，未至於唱到街知巷聞，他說:「我昨日說到你們(指MIRROR)那種走紅，對香港電影、電視、音樂工業有沒有幫助?我認為幫助不大，為何呢?因為整個形勢，氣氛，並非70年代至90年代中的娛樂生態環境。」

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陶傑更以歌神許冠傑作比喻，認為許冠傑才稱得上爆紅，他說：「你們說話他是歌星，歌星要有歌先得，你告訴我聽，MIRROR 唱過那幾隻歌，全香港，並非只是他們的fans，拿!許冠傑當年那隻《打雀英雄傳》，即使沒有聽過許冠傑情歌的人，在街邊斬豬肉，小販都覺得好正，這個就叫做紅喇!」

（ViuTV提供）

日前陶傑跟馮智政本來在討論曾江逝世一事，後來就討論香港演藝業問題，陶傑忽然狠批Mirror，指現時香港電影工業「睇嚟睇去都MIRROR」。當中陶傑說到：「我覺得呢啲係虛火嚟，對唔住。你可以有傘後或19年之後你自己嗰種嘅一廂情願，正是情感投射。但係MIRROR係救唔到香港嘅音樂工業同影視，因為呢一行係要真材實料，係要深度同內涵。」

▲ 去年7月隔空為Anson Lo慶生。

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節目的錄音於社交平台上瘋傳，有人認為他敢言，亦有人指他說法不正確，更有戲言他在「玩命」。

縱然才子陶傑狠批MIRROR，但去年7月，陶傑曾隔空為教主Anson Lo慶生，他於社交平分享一張照片，當中他寫道：「慶祝『77盧瀚霆生日』。多謝Mirror ，因為你，七月七日Anson Lo長生殿，這個日子多了愛，而不是恨的意義。」