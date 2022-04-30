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【快速測試】西貢翠林邨、沙田水泉澳邨等污水呈陽性　港府將派逾21萬個快測包

社會 13:15 2022/04/30

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水泉澳邨污水檢測呈陽性。（資料圖片）

政府今日（30日）表示，因應於3區檢測到污水呈陽性的結果，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向有關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約21.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

污水檢測結果呈陽性而病毒量相對較高的地區如下：

  • 西貢區：翠林邨、翠塘花園及對面海邨
  • 深水埗區：白田邨及澤安邨
  • 沙田區：水泉澳邨

快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。

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責任編輯：黃悅晴

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