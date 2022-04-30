【快速測試】西貢翠林邨、沙田水泉澳邨等污水呈陽性　港府將派逾21萬個快測包

▲ 水泉澳邨污水檢測呈陽性。（資料圖片）

政府今日（30日）表示，因應於3區檢測到污水呈陽性的結果，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向有關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約21.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



污水檢測結果呈陽性而病毒量相對較高的地區如下：

西貢區：翠林邨、翠塘花園及對面海邨

深水埗區：白田邨及澤安邨

沙田區：水泉澳邨

快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴