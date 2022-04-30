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【姜濤生日】銅鑼灣化身「姜濤灣」　大批打卡粉絲迫爆馬路

社會 14:13 2022/04/30

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熱門 特首選舉 曾江 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

大批姜糖在銅鑼灣SOGO外打卡。（陳永康攝）

MIRROR成員姜濤今日（30日）生日，一眾「姜糖」由即日起至2022年5月16日包下電車打造成「姜濤號」，今日更請全港市民免費搭電車。銅鑼灣更化身「姜濤灣」，多個大電視展出生日應援之餘，部分食店亦有打卡位。

姜濤生日電車今早11時30分起由屈地街電車廠出發，東行至銅鑼灣巡遊。大批姜糖在銅鑼灣SOGO外等候打卡，不少歌迷粉絲都手持應援物品。點擊下圖即看打卡盛況：

    點擊圖片放大
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    +11

更多姜濤號電車的相片，即看：【下一頁】

姜濤香港後援會於社交平台Instagram提醒，銅鑼灣人數眾多，大家開心之餘亦要注意交通安全及保持社交距離。香港電車就於Facebook說，明白市民期待親眼見到姜濤生日電車 ，但由於人數眾多，提醒大家千萬不要追車，亦要時刻留意交通及人身安全，以免發生任何意外：「人無事，追星先有意義。」

大批姜糖在銅鑼灣SOGO外打卡。（陳永康攝）

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責任編輯：黃悅晴

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