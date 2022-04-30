【姜濤生日】姜糖為兔唇裂顎協會籌近百萬善款　協會小朋友送生日畫慶祝姜濤生日

▲ 姜糖為兔唇病童籌款。

今天（4月30日）為MIRROR人氣王姜濤的23歲生日，姜糖除包下電車打造成「姜濤號」外，粉絲更受偶像善心影響，不時參與慈善活動。而早前姜糖響應「香港兔唇裂顎協會」舉辦的賣旗籌款活動，姜濤後援會更捐出逾70萬元，可說是送給偶像的最佳生日禮物。

「香港兔唇裂顎協會」於官方facebook透露，原本協會於4月23日舉行港島區賣旗日，由於年初新冠肺炎疫情嚴重，協會遂決定取消賣旗日的街上賣旗活動，改為進行網上套裝旗籌款。

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▲ 姜濤樂於行善，為粉絲樹立好榜樣。（取自instagram）

協會非常感激姜濤香港後援會和姜濤姜糖將心比心義工團伸出援手，義務為是次賣旗日設計限量版套裝旗旗紙、感謝卡及宣傳單張，另外更協助套裝旗認捐活動，還數次到訪協會幫忙處理套裝旗及郵寄工作，令協會人員非常感動。

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而網上套裝旗認捐籌款活動已順利完成，根據協會所公佈，截至4月27日共籌得約117萬善款，當中後援會認捐約76.6萬元，

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當中協會寫道：「在疫情嚴峻及經濟低迷的情況下，今次網上套裝旗認捐籌款活動卻非常成功，共籌得110多萬元，這數字為協會歷年賣旗日籌得善款之首，這實在有賴眾多姜糖們及其他善長的大力支持和踴躍捐助，我們謹此致以萬分謝意！」

▲ 「姜濤號」出發啦！（經濟日報圖片）

另外協會一眾患兔唇的小朋友，親手製作生日畫送予姜濤，從其官方Facebook所見，小朋友畫了數張生日畫給姜濤，當中更寫上生日祝福語句，而協會於Facebook留言：「沒更好的小心意，協會小朋友以生日畫祝賀姜濤哥哥生日快樂、身體健康！」

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另外「姜濤香港後援會」由即日起至年5月16日包下電車車身打造成「姜濤號」，更加碼舉辦免費乘車日，今日請全港市民免費搭電車。

電車公司亦隆重其事，特別將一架觀光電車化身「姜濤號」，早上舉行啟動儀式，有多個「打卡位」，包括「1:1人形牌」、「 活動佈景版」、「姜濤號手牌」等，吸引數百市民及粉絲到場。