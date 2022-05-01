【聲生不息】炎明熹《蜚蜚》6日逾110萬點擊　Gigi與楊千嬅合唱《勇》感覺如女兒

由TVB聯同芒果TV打造的港樂綜藝節目《聲生不息》，上周日首集播出後，被封「TVB的驕傲」炎明熹（Gigi）及香港新生代男歌手曾比特（Mike）一曲成名，獲香港及內地網民洗版式盛讚。

現年只有17歲的Gigi除登上內地熱搜榜冠軍，微博粉絲數量更由6萬激增至21.1萬（截至今午1時30分），而她首集獻唱的《蜚蜚》，官方視頻更在6日內錄得逾110萬點擊佳績，成為該集點擊率最高歌手。

【聲生不息】李克勤點名大讚炎明熹 Gigi獲封新生代可愛教主：TVB的驕傲

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對Gigi讚不絕口

《聲生不息》第2集的歌曲是由觀衆投票選出，其中楊千嬅的《勇》成熱選之一。為配合千嬅想跟新生代歌手合唱去對照不同年紀對勇氣感受的意願，李玟提議由Gigi上陣，Gigi聞言亦即時可愛地自薦謂：「我也想跟千嬅老師合作！」

千嬅亦對Gigi讚口不絕：「後生可畏，佢咁樣即衝出嚟。我內心都好想同佢唱，我有睇《聲夢傳奇》，佢某程度上係好勇敢。咁佢呢剎那嘅勇氣，同我走到中年嘅勇氣，我哋嗰種歷程嘅對照如果可以搬上舞台係會好有意思。」Gigi則補充謂：「我哋諗到跨時空對話，佢係一個長大版嘅人，我係一個細版嘅人。」

她們為打破公式化合唱，由演繹方式至舞台燈光也細心研究，最後她們重新編曲，以戲劇式演繹兩個不同年代的女性，互相傾訴說故事式演唱，因為任何年齡的女性也有追夢的權利。

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非常合拍

以一黑一白造型亮相的千嬅與Gigi，一人一句「對唱」為歌曲揭開序幕，Gigi為千嬅和唱的部分更是與對方出奇的合拍，二人柔中帶剛的歌聲讓人耳朵懷孕。

原來錄影當日適逢Gigi的17歲正日生日，向來出人意表的Gigi獻唱完畢後開心滿足地笑說：「我今年收到最好嘅生日禮物，就係同千嬅合唱！」之後即換來全場送上生日祝福，場面熱鬧。

Gigi是團中最年輕的歌手，經過今次合作千嬅覺得她聰明勤力，創意力強，予人好sweet的感覺，這種親切感令千嬅笑言，好似同個女合唱，如有機會希望可以與兒子Torres合唱！

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