【新冠肺炎】今日新增363宗陽性個案　再多10名染疫病人離世

▲ 本港第五波疫情持續。（陳永康攝）

本港第五波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（30日）出席疫情記者會，分析本港疫情最新情況。

本港今新增363宗確診個案，包括25宗輸入個案。全部確診個案中，190宗經核酸檢測確診、173宗經快速檢測確診，本港第五波疫情累計已有逾119萬人染疫。今日新增1宗院舍員工確診個案。

衞生署今日亦收到2宗由學校呈報的個案，兩人昨均沒有上課，有關學校早前沒有出現其他個案。張竹君指，其中一名學生昨午因不適而再做快測，呈陽性後向學校呈報；另一人因家人確診本來沒有上學，昨日快測結果為陰性，今日再做檢測後呈陽性。

另外，張竹君指，再多10名患者離世，第五波疫情累計有9,095宗死亡個案，目前染疫後死亡率約為0.76%。劉家獻補充，10人分別為5男5女，其中3宗為院舍個案，6人沒有打針，2人已打1針。其中一名58歲的離世病人本身患有乳癌，已擴散至身體其他部分 ，被家人發現在家中昏迷，送院搶救後不治。

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記者：黃悅晴