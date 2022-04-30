【第五波疫情】本港累計錄10宗BA.2.12及BA.2.12.1變種個案　料新變種病毒傳染性較高

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。

本港今日（30日）新增363宗確診個案，當中包括25宗輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，世界衞生組織將Omicron變種BA.2.12及BA.2.12.1列入監測報告，當局翻查全基因分析結果，目前本港已有10宗相關個案。

張竹君續稱，BA.2.12及BA.2.12.1各佔5宗個案，全部均為輸入個案，當中7名患者於抵港時檢測到。患者分別來自澳洲、美國、印度、新加坡等地。張竹君指出，這兩種變種病毒與BA.4及BA.5相似，傳染性較高，但嚴重及死亡率均與目前流行的變種病毒差不多。至於新變種會否影響疫苗或免疫力，張竹君指，世衞暫未有相關資料。

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記者：黃悅晴