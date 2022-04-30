【悲慘人生】罕病女子全身癱瘓被父母棄置梳化12年　皮包骨全身佈滿蛆蟲屎尿慘死

▲ 罕見病女子全身癱瘓被父母棄置梳化12年，皮包骨全身佈滿蛆蟲屎尿慘死。

美國路易斯安那州發生令人髮指的恐怖案件，一名患有罕見病36歲女子被發現陳屍家中的梳化上，全身瘦至皮包骨，被發現時梳化佈滿蛆蟲及屍體腐爛時流出的體液。女子的6旬父母被控長期忽視女兒，未盡照顧責任，被警方依過失致死和二級謀殺罪起訴。

根據《每日郵報》報道，美國路易斯安那州女子Lacey Ellen Fletcher患有罕見的閉鎖綜合症，除了眼睛外，全身的肌肉癱瘓，導致她無法活動，生活起居只能靠家人照料。今年1月3日，父母發現她失去呼吸和心跳，於是報警。警方趕到後發現死者遺體瘦骨如材，全身到處長滿褥瘡和蛆蟲，梳化上沾滿死者的體液，房間充斥著惡臭。

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警方調查後，發現死者一直由6旬父母照顧，身患重病的她應當定期進入醫院治療，不過她已經整整20年沒有任何醫療紀錄，加上屍體狀況，警方懷疑死者長期遭到父母忽視而死，驗屍官也從死者陳屍的梳化推測，她很可能在過去12年內，一直被「棄置」在梳化上，從來沒有動過。

地方檢察官Sam D'Aquilla表示，死者的父母被超訴過失致死和二級謀殺罪，法院將就案件作出判決。檢察官亦透露，死者父母宣稱女兒告訴他們不想離開家裡，所以才沒有帶她去看醫生。

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責任編輯：羅嘉欣