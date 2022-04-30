【百大俊男】ERROR經理人濟哥入圍百大俊男　肥仔梁業興奮：係時候賀一賀

▲ ERROR經理人濟哥入圍百大俊男。

美國電影網站TC Candler舉辦的「全球百大俊男美女2022」選舉，由於網站增設新的入圍方法，故今年的入圍名單不斷有驚喜。網站今日公佈最新的入圍名單，當中ERROR經理人濟哥（鄧永鑄）成功入選百大俊男，成員肥仔（梁業）即開心留言︰「係時候賀一賀佢！」，成員吳保錡也立即留言：「你是應得的！」

另外新入圍競逐「全球百大美女」排名的則有TVB藝人何依婷及ViuTV藝人余逸思，何依婷得知入圍後即說道︰「Thank you，有點受寵若驚，謝謝大家送我的周末驚喜。」余逸思即於IG上載3個笑到喊的表情符號。

【百大俊男】與奇洛李維斯同批宣布16子壓軸入圍 肥仔@ERROR成全球百大俊男人選

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MIRROR有花姐帶領，而ERROR也有經理人濟哥，濟哥本來是《全民造星》導演，節目完結被派擔任ERROR經理人，濟哥的曝光率也不低，他曾經於ERROR節目中現過身，早前更跟ERROR成員肥仔和阿DEE拍信用咭廣告，近日也孖住193拍廣告。

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另外濟哥跟MIRROR兩位成員何啟華（阿Dee）和肥仔同住，ViuTV節目《宜家宅急變》曾到訪三人的家，一個三房兩廳、約700呎的單位，於改造前感覺凌亂且沒有太多空間感，由於阿濟計劃迎接兩位新成員肥仔和阿Dee，便有需要將整個單位來個大變身。

▲ 濟哥孖193拍廣告。

濟哥為貓奴一名，三人七貓一起過同居生活，眾人特意為七隻貓咪打造出專屬的遊樂場，客飯廳中的梳化椅背可隨心改變位置，變成三人座、六人座或梳代床，且有防水設計，非常適合貓咪活動。

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【百大俊男】Dee哥有份角逐全球百大俊男 ERROR暫欠肥仔尚未獲提名

根據TC Candler公布規則，粉絲可用兩個方法提名自己的偶像，甚至親友，其一，可於官方YouTube及Instagram提名，但不一定能成功入圍；另一方法是今年新增的「課金方案」，只要每個月付費某個金額，便可保證獲得提名，被提名的人更「必定入圍」，而最平25元有交易。