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【快速測試】採樣拭子棒不應向上放進鼻孔　何栢良拍片分享正確撩鼻方法【附影片連結】

社會 18:29 2022/04/30

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何栢良說，拭子棒應向着耳孔位置放入鼻孔，差不多呈水平。（影片截圖）

快速測試對不少香港人來說已成為每日必做的日常，但市民採樣的方法到底是否正確呢？港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（30日）分享正確的採樣步驟，又提醒市民將採樣拭子棒伸進鼻孔時，角度要正確。

    點擊圖片放大
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何栢良拍片分享正確撩鼻方法，步驟如下：

  • 清潔雙手
  • 採樣前先擤鼻，讓鼻水流到前面，效果更好
  • 將鼻尖輕移向上，撩鼻的正確方向是將拭子棒向耳孔位置放入鼻孔，而非向上
  • 拭子棒放進鼻孔約兩厘米，轉5至10下；轉到另一鼻孔，重複動作
  • 按指示將測試溶液滴入樣品孔

完整影片可按此瀏覽。

何栢良說，最常見的錯誤是將採樣拭子棒向上放進鼻孔，雖然同樣可插入，但向上插得太深入或會導致頭頂一節較薄的骨頭受傷，如果用的採樣拭子棒太粗而又太用力，更可能導致骨折，外國曾呈報10多宗類似個案。他解釋，如果骨折，會令腦脊髓液從鼻孔流出。

何栢良提醒，正確的做法，是將拭子棒向着耳孔的位置放入鼻孔，應差不多呈水平方向。水平方向下方有一條通道，成人差不多伸入2至3厘米、小童約1.5至2厘米，採樣棉就可接觸鼻黏膜，並吸入表面的鼻涕。他又說，拭子棒的長短粗幼並不影響採樣，但採樣棉表面愈毛茸茸，採樣質素會愈好。

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責任編輯：黃悅晴

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