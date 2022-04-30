【強制檢測】政府考慮放寬打齊3針特定群組檢測要求　或於下月底起生效

▲ 特定群組人士仍可於社區檢測中心享免費核酸檢測服務。（資料圖片）

本港疫情持續，現時部分特定高危群組，如檢疫酒店內工作員工、特定群組機場員工、屠房職員等，即使已接種疫苗，仍要定期接受檢測。食物及衞生局今日（30日）公布，正考慮從5月31日起，已接種全數3劑疫苗的特定群組人士，無須接受定期檢或可減少檢測頻率，詳情稍後公布。

食衞局表示，鑑於「疫苗通行證」第三階段會提前至5月31日起施行，除個別特殊群組如康復者外，合資格市民應於限期前接種全數3劑疫苗，因此考慮按該實施時間表，更新特定群組人士接種疫苗的要求。而相關高風險高暴露的特定群組合資格人士，及所有60歲或以上長者，會繼獲提供於社區檢測中心及流動採樣站的免費核酸檢測服務。

今日起實施疫苗通行證第二階段，堂食、入超市須打2針，一文看清常見問題：【下一頁】

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責任編輯：黃悅晴