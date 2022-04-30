【禁電子煙】今起禁售電子煙及加熱煙等　控煙酒辦今巡查零售點暫未發現違例情況

▲ 控煙酒督察今日到零售點巡查。（政府新聞處）

《2021年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例》今日（30日）生效，禁止進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品，禁令涵蓋電子煙、加熱煙產品、草本煙及其配件。

衞生署表示，轄下控煙酒辦公室會致力實施和執行有關另類吸煙產品的新法例，其中控煙酒督察今日開始會因應投訴進行調查及採取執法行動，亦會安排便裝人員執法，及與其他執法單位進行聯合行動。



衞生署發言人又表示，控煙酒督察在條例生效前，曾到訪超過230個另類吸煙產品的零售點，當中仍有少數零售點售賣另類吸煙產品；今日再到上述處所巡查，暫未發現違例情況。

根據條例，任何人不得將另類吸煙產品進口香港，包括當作包裹或貨物運入，或由入境旅客攜帶入境。違例者最高可被罰款50,000元和監禁六個月。任何人亦不得在法定禁煙區內吸用或攜帶已啟動的另類吸煙產品，違例者將定額罰款1,500元。

▲ 控煙酒督察今日到零售點巡查。（政府新聞處）

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責任編輯：黃悅晴