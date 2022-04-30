【新冠疫情】潘烈文指未來幾年疫情或會高高低低　不知病毒何時停止變種成最大隱憂

▲ 香港青年科學院今舉辦網絡研討會，有約300人參與。（青年科學院提供）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（30日）表示，世界衞生組織將Omicron變種BA.2.12及BA.2.12.1列入監測報告，當局翻查全基因分析結果，目前本港已有10宗相關個案。香港大學公共衞生學院教授潘烈文指出，目前疫情最大隱憂是不知道病毒會何時停止變種，認為市民應盡快完成接種疫苗，應對未來幾年或會出現的「高高低低」疫情。

潘烈文今在香港青年科學院一個網上研討會上表示，目前仍未知道感染新變種病毒後的症狀會變重還是輕，而第五波疫情的數據顯示，沒有接種疫苗者的死亡率會較高，認為市民應盡早完成接種疫苗，應對未來幾年或會出現的「高高低低」疫情。

潘烈文亦在會上分享有關新冠病毒的分子流行病學研究，指出其領導的研究團隊通過大規模基因排序測試，持續找出病毒的傳播模式及變異的可能，如今年初有寵物店職員染疫後，團隊發現大批倉鼠對病毒有反應，成功追蹤傳播途徑。潘烈文又說，團隊暫時未在坊間的「坑渠老鼠」身上發現冠狀病毒，而貓狗即使受感染，亦不會產生高濃度病毒。

港大工程學院機械工程系黃明欣談及全球首個抗新型冠狀病毒的高含銅量不銹鋼的研究成果，有關不銹鋼可於3至6小時內，自行殺滅逾9成存留於表面的新冠病毒。對於不銹鋼高含銅量會否影響人體，黃明欣回應說，由於只屬表面應用，並非直接吸入人體，因此風險不高。成本方面，黃明欣指出，銅的價格雖比不銹鋼高，但可只用於特定位置，如門柄、扶手等，不需大範圍使用，希望可大批量生產產品。

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責任編輯：黃悅晴