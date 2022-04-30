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【特首選舉】李家超：不希望香港樓價波動太大　樓價穩定適合香港社會

政治 20:54 2022/04/30

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熱門 特首選舉 曾江 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

特首選舉唯一候選人李家超今日出席由本港7間電子傳媒籌辦的「2022行政長官選舉答問會」。（黃建輝攝）

特首選舉唯一候選人李家超今日晚上出席由本港7間電子傳媒籌辦的「2022行政長官選舉答問會」。被問及有甚麼措施可以讓港人提前上樓，李家超指，香港樓價需要穩定，穩定樓價適合香港的社會，不希望香港樓價波動太大。

李家超的政綱提出「公屋提前上樓」計劃，他解釋，認為要給予市民選擇權，事前會表明提前上樓配套不完備，買菜不方便，但居住環境可以得到改善。至於實際上有多個項目可以納入計劃，需要由工作小組再作審視。

他重申，政綱提出的房屋供應提速提效提量，是希望公私營房屋都可以做到，房屋私營房屋可以更靈活，發展商加快起樓速度，並同時強調壓縮程序。

李家超回應市民提問時指，其政綱已提及要在房屋方面提升速度、效能及數量，並設立兩個由司長級帶領的小組，增加房屋供應。

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記者：陳葆琳

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