【特首選舉】李家超：穩定樓價適合香港的社會　不希望香港樓價波動太大

▲ 特首選舉唯一候選人李家超今日出席由本港7間電子傳媒籌辦的「2022行政長官選舉答問會」。（黃建輝攝）

特首選舉唯一候選人李家超今日晚上出席由本港7間電子傳媒籌辦的「2022行政長官選舉答問會」。被問及有甚麼措施可以讓港人提前上樓，李家超指，香港樓價需要穩定，穩定樓價適合香港的社會，不希望香港樓價波動太大。

李家超的政綱提出「公屋提前上樓」計劃，他解釋，認為要給予市民選擇權，事前會表明提前上樓配套不完備，買菜不方便，但居住環境可以得到改善。至於實際上有多個項目可以納入計劃，需要由工作小組再作審視。

他重申，政綱提出的房屋供應提速提效提量，是希望公私營房屋都可以做到，房屋私營房屋可以更靈活，發展商加快起樓速度，並同時強調壓縮程序。

李家超回應市民提問時指，其政綱已提及要在房屋方面提升速度、效能及數量，並設立兩個由司長級帶領的小組，增加房屋供應。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活

資訊及Video 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳