【特首選舉】李家超：成功當選首先處理通關的可能性　與內地通關及與世界接軌無必然矛盾

▲ 特首選舉唯一候選人李家超今日出席由本港7間電子傳媒籌辦的「2022行政長官選舉答問會」。（黃建輝攝）

特首選舉唯一候選人李家超今日晚上出席「2022行政長官選舉答問會」時表示，若成功當選，會首先處理通關的可能性，並與內地相關部門討論通關的條件，移除所有通關的障礙，並在香港建立可以通關的條件，同時做好風險評估，管控疫情之如，平衝經濟活動。

被問及是否未與內地通關，就不會與海外通關，他強調，要務實看疫情的管控措施，與內地通關及與世界接軌沒有必然的矛盾，會討論逐步計劃，例如較早前討論的逐步通關的可能。相信在平衡所有需要後，在不同環節中、現實的情況下，討論管控措施。

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記者：陳葆琳