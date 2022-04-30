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【特首選舉】李家超回應移民潮　稱未來政府會讓大家知道香港可愛之處

政治 21:14 2022/04/30

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特首選舉唯一候選人李家超今日出席由本港7間電子傳媒籌辦的「2022行政長官選舉答問會」。（黃建輝攝）

特首選舉唯一候選人李家超，今日被問到會如何與年青人修補關係。他回應指香港重視民主、自由、公義及法治，強調任何人都要守法，認為每個人對事物有分歧很正常，重要的是，守法表達意見，和而不同處理問題，利用結果收窄分歧，如果任何人為自己行為負了責任，相信社會將會包容及幫助。他強調，分歧會存在，但可以解決，並不需要使用不守法的行為解決，而是要行動說服所有人，以及爭取大家信任。

另外，李家超今日晚上出席由本港7間電子傳媒籌辦的「2022行政長官選舉答問會」回應移民潮。他說，香港是包容、多元的社會，下屆政府是有執行性、會帶給大家成果的政府，所做的事會讓大家知道香港的吸引力、香港可愛之處、香港的發展機遇在哪裡。他又指，無論港人現在在哪兒，看到成果，就會知道香港是應該要擁抱的地方。至於有甚麼說話想對已移民的港人說？李家超如此說：

香港是一個有希望，會讓大家實踐夢想的地方，無論在甚麼時候，大家有甚麼想法，我是理解的。但最重要，香港始終是大家的家。我們過去經歷了很多時候，有出出入入的地方，但始終香港的吸引力，在它本身的價值體現到，我希望帶給大家實踐的政府、做事的政府，香港會比任何時候更加讓大家看到成果，這些成果會讓大家知道，讓大家可以追求自己夢想。發展、自由及包容的香港，應該是你們擁抱，兼且覺得要回來共同建設的地方。歡迎你們……

面對本港人才流失問題，李家超說，香港過去歷史中，人的流動經常發生，每個階段都有，認為每個人按著自己的需要及考慮有流動很正常。他強調，香港的優勢是與全世界接軌，具吸引力，亦有國家作為後盾，相信人才會向著機遇走。

他又提及，疫情管控令出入境較不靈活，但政府須要平衝防疫抗疫的需要，又稱留意到港府放寬社交距離措施後已恢復經濟，現時本港要加大力度增加消費及投資，增加基建及經濟活動，同時增加香港競爭力，吸引人才及企業來港。

李家超過往較少涉獵財經範疇，被問到以後有何信心維持香港金融中心地位，他強調，其施政理念是以團隊解決問題，一個人做事始終能力有限，深信每個人做事都一定有強項及不太強的地方，如果他有理念一致、齊心的團隊，集合各方人才，每個人均發揮所長，則可奏出交響樂，而他會擔任指揮，重申深信團隊發揮最大的力量。

李家超又稱，政綱在金融方面提出的8大政策目標，是聽取了多方意見，將帶來很多機遇，加上國家十四五規劃及大灣區發展，機遇擴大。他強調，金融是香港固定的優勢，之後亦會加大優勢，個人對此感到很樂觀。

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記者：陳葆琳

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