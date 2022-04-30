【特首選舉】李家超：每個人對事物有分歧很正常　冀利用結果收窄分歧

▲ 特首選舉唯一候選人李家超今日出席由本港7間電子傳媒籌辦的「2022行政長官選舉答問會」。（黃建輝攝）

特首選舉唯一候選人李家超今日晚上出席由本港7間電子傳媒籌辦的「2022行政長官選舉答問會」。至於會如何收窄年青人與他的距離？李家超指，香港是民主自由社會，重視法治，強調任何人都要守法，認為每個人對事物有分歧很正常，重要的是，和而不同處理問題，利用結果收窄分歧，如果任何人為自己行為負了責任，相信社會將會包容。他強調，分歧會存在，但可以解決，並不需要使用不守法的行為解決。

另外，李家超回應移民潮時說，無論港人離開香港與否，香港是包容多元的社會，他日後執政的政府會有執行性、有成果，無論人現時在哪裡，之後都會知道香港的可愛，認為香港是要擁抱的地方。

面對本港人才流失問題，被問及有甚麼說話對移民的港人說，李家超說，香港過去歷史中，人的流動經常發生，每個階段都有，人因為不同因素離開香港很正常。他強調，香港的優勢是與全世界接軌，具吸引力，亦有國家作為後循，相信人才會向著機遇走。他又提及，不希望香港只有單聲調，或因為政治理由，而蓋過現實，要一同講好香港的故事，吸引人事。

他又提及，疫情管控令出入境較不靈活，但政府須要平衝防疫抗疫的需要，留意到港府放寬社交距離措施後已恢復經濟，現時本港重點要增加消費及投資，更重要是提升香港競爭力，吸引人才及企業來港。被問到如何維持香港金融中心地位，他強調施政理念是以團隊解決問題，集合各方人才，則可奏出交響樂，他會擔任指揮，稱金融是香港固定的優勢。

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記者：陳葆琳