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【特首選舉】李家超：政改不會是下屆政府優先項目　新聞自由已存在如身份證「已經係袋入面」

政治 21:28 2022/04/30

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特首選舉唯一候選人李家超今日出席由本港7間電子傳媒籌辦的「2022行政長官選舉答問會」。（黃建輝攝）

特首選舉候選人李家超指，政制改革不會是下屆政府的優先項目，因為已有很多項目要做，包括民生、發展、增強競爭力等等。他又表示，完善選舉制度之後的成果尚未實施，現時只是過程，強調完善選舉制度後創造出來的機遇，如良政善治，需要經過實踐的階段，香港未來需要務實做這件事。

李家超今日晚上出席由本港7間電子傳媒籌辦的「2022行政長官選舉答問會」。他回應2019年反修例事件時表示，香港是法治社會，強調法治精神，法治保障所有人權、自由，亦保障所有人的發展權、追求理想。他續指，法治保持社會穩定，因為所有人在法治之下，有最大的自由空間，但相信本港的守法意識需要「再建立」。

李家超說，本港容許法律之內的絕對自由，但亦要防礙有些人假借不同名義、自稱行使不同的自由，而欺騙其他人，又稱大家要一起努力說好香港的故事，不希望香港只有單聲調，或因為政治理由，而蓋過香港的現實。

他又提及，本港新聞自由已經存在，每名港人均已擁有，如身份證明文件「已經係袋入面」，強調香港已經擁有新聞自由，但要小心有人假借新聞自由作為外衣，自行為了政治目的進行違法勾當，污染了新聞自由。他說，有些事情應該撥亂反正，政府有責任以及領導的勇氣撥亂反正，又稱他當選後，會付出努力與傳媒溝通。

被問及其政綱提出建立18區社區服務和關愛隊伍，是否有意取代區議會？李家超回應指，第六屆政府的確需要處理區議會的將來，現時他對此持開放態度，日後亦會就做法有充份溝通及諮詢。他續指，政府應擔任領導工作，更重要的是，所有社區齊心做好應該推動的事情。李表示，建立社區網絡是希望與社區有直接、密切聯繫，不會與現時其他並行的制度有任何違背。

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記者：陳葆琳

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