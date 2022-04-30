【特首選舉】李家超：政改不會是下屆政府優先項目　稱新聞自由已經存在如身份證「已經係袋入面」

▲ 特首選舉唯一候選人李家超今日出席由本港7間電子傳媒籌辦的「2022行政長官選舉答問會」。（黃建輝攝）

李家超指，政改不會是下屆政府的優先項目，因為已有很多項目要做。完善選舉制度之後的成果尚未實施，現時只是過程。他說，完善選舉制度的結果，如良政善治，需要實踐的過程。

他又指，新聞自由已經存在，如身份證，「已經係袋入面」，每個港人都擁有，但小心有人假借新聞自由作為外衣進行不當勾當，又指有些事情應該撥亂反正，政府有責任撥亂反正，

他說，提出建立18區社區服務和關愛隊伍，認為是由政府做領導，與社區有直接、密切聯繫，不會與現行其他並行的制度有任何違背。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活

資訊及Video 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳