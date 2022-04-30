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【快速檢測】荃灣綠楊新邨、杏花邨等污水樣本呈陽性　民政事務處今派逾10萬套快測套裝

社會 19:41 2022/04/30

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荃灣民政事務處向居民等派發快速測試套裝。（政府新聞處）

因應荃灣及東區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（30日）透過荃灣和東區民政事務處，向區內住戶、清潔及物管員工派發共逾10萬套快速測試套裝。

荃灣民政事務處今向綠楊新邨、朗逸峯及寶雲滙的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。而東區民政事務處透過物業管理公司，向杏花邨的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。

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責任編輯：黃悅晴

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