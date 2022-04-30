【快速檢測】荃灣綠楊新邨、杏花邨等污水樣本呈陽性 民政事務處今派逾10萬套快測套裝
社會 19:41 2022/04/30
因應荃灣及東區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（30日）透過荃灣和東區民政事務處，向區內住戶、清潔及物管員工派發共逾10萬套快速測試套裝。
荃灣民政事務處今向綠楊新邨、朗逸峯及寶雲滙的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。而東區民政事務處透過物業管理公司，向杏花邨的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。
快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。
《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul
政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：黃悅晴