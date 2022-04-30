【強制檢測】40個指明地方納強檢 涉旺角先施大廈、青衣長康邨兩廈等
社會 21:18 2022/04/30
再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日（30日）就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於5月1日至2日期間進行病毒檢測。
指明時間到訪有關地點的人士須接受強制檢測，詳情即看強制檢測公告。
因應有初步陽性檢測個案或確診個案曾到訪，40個指明地方納強檢，名單如下:
- 大圍秦石邨石玉樓
- 沙田愉翠苑愉政閣
- 沙田水泉澳邨清泉樓
- 沙田博康邨博文樓
- 沙田廣源邨廣棉樓
- 馬鞍山迎海1期5座
- 馬鞍山新港城2期C座
- 將軍澳英明苑明亮閣
- 將軍澳尚德邨尚信樓
- 觀塘順安邨安逸樓
- 觀塘康寧道45號宜安中心
- 九龍灣啟業邨啟盛樓
- 黃大仙富山邨富仁樓
- 藍田平田邨平善樓
- 油塘鯉魚門邨鯉意樓
- 鰂魚涌太古城明宮閣
- 北角北角臺1號北角台
- 上環樂古道3號麗雅苑
- 筲箕灣耀東邨耀樂樓
- 薄扶林置富花園富景苑
- 屯門富泰邨君泰樓
- 屯門田景路33號兆隆苑
- 屯門湖景邨湖暉樓
- 元朗屏欣苑屏彥閣
- 元朗西菁街20號益輝大廈
- 大埔運頭塘邨運亨樓
- 旺角太子道西84-88號嘉怡大廈
- 旺角亞皆老街83號先施大廈
- 長沙灣昌華街23號富華廣場
- 長沙灣蘇屋邨綠柳樓
- 長沙灣海麗邨海和樓
- 橫頭磡橫頭磡邨宏祖樓
- 鑽石山鳳德邨紫鳳樓
- 葵涌安蔭邨德蔭樓
- 青衣長康邨康美樓
- 青衣長康邨康泰樓
- 青衣長宏邨宏毅樓
- 荃灣沙咀道305號眾安大廈
- 荃灣荃灣街市街130號安裕大廈
- 荃灣爵悅庭南爵軒
3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，均無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。
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責任編輯：黃悅晴