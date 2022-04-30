【強制檢測】40個指明地方納強檢　涉旺角先施大廈、青衣長康邨兩廈等

▲ 曾到訪有關指明地方的市民須接受強制檢測。（譚以諾攝）

再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日（30日）就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於5月1日至2日期間進行病毒檢測。

指明時間到訪有關地點的人士須接受強制檢測，詳情即看強制檢測公告。

因應有初步陽性檢測個案或確診個案曾到訪，40個指明地方納強檢，名單如下:

大圍秦石邨石玉樓

沙田愉翠苑愉政閣

沙田水泉澳邨清泉樓

沙田博康邨博文樓

沙田廣源邨廣棉樓

馬鞍山迎海1期5座

馬鞍山新港城2期C座

將軍澳英明苑明亮閣

將軍澳尚德邨尚信樓

觀塘順安邨安逸樓

觀塘康寧道45號宜安中心

九龍灣啟業邨啟盛樓

黃大仙富山邨富仁樓

藍田平田邨平善樓

油塘鯉魚門邨鯉意樓

鰂魚涌太古城明宮閣

北角北角臺1號北角台

上環樂古道3號麗雅苑

筲箕灣耀東邨耀樂樓

薄扶林置富花園富景苑

屯門富泰邨君泰樓

屯門田景路33號兆隆苑

屯門湖景邨湖暉樓

元朗屏欣苑屏彥閣

元朗西菁街20號益輝大廈

大埔運頭塘邨運亨樓

旺角太子道西84-88號嘉怡大廈

旺角亞皆老街83號先施大廈

長沙灣昌華街23號富華廣場

長沙灣蘇屋邨綠柳樓

長沙灣海麗邨海和樓

橫頭磡橫頭磡邨宏祖樓

鑽石山鳳德邨紫鳳樓

葵涌安蔭邨德蔭樓

青衣長康邨康美樓

青衣長康邨康泰樓

青衣長宏邨宏毅樓

荃灣沙咀道305號眾安大廈

荃灣荃灣街市街130號安裕大廈

荃灣爵悅庭南爵軒

3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，均無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

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責任編輯：黃悅晴