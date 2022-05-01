【街頭行劫】女子被搶60萬現金屬孫兒醫藥費　3名男子涉嫌行劫被捕

▲ 42歲事主受傷送至醫院接受治理。（經濟日報圖片）

警方指今日（1日）凌晨近2時接報，一名非華裔42歲女子，被搶去約60萬現金及一部約一萬元手提電話，警方接報到場後，拘捕3名非華裔男子，涉嫌行劫。事主背及手肘擦傷受傷，清醒送往伊利沙伯醫院治理。

警方指接獲途人報案，指在尖沙咀彌敦道及加拿分道交界懷疑被3名男子以手腳襲擊，並劫去一個手袋，內有約60萬元現金一部約值一萬元的手提電話，3名男子其後逃去。現場消息指，有關現金是孫兒醫藥費。

人員接報到場，經初步調查，在尖沙咀漢口道對開拘捕3名男子，兩人37歲，一人42歲，他們涉嫌行劫被捕。案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。

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記者：伍瑋瑋