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【MIRROR成員】姜濤「夜襲」銅鑼灣送驚喜　姜糖包圍偶像濟哥等工作人員「護駕」

娛樂 10:11 2022/05/01

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熱門 特首選舉 曾江 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

姜濤昨日（4月30日）23歲生日，姜糖請全港市民坐電車外，更在銅鑼灣多座大廈外牆賣廣告，吸引大批姜糖前往打卡，令銅鑼灣變姜濤灣。

在昨晚約10時45分，姜濤完成ViuTV新劇《季前賽》的拍攝後「夜襲」銅鑼灣。他在SOGO大門前附落車，並在個人IG開live拍下現場情況。

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粉絲包圍姜濤

在場姜糖一見偶像現身十分驚喜，即將姜濤重重包圍，並舉起手機拍攝。姜濤在濟哥等工作人員「護駕」下，邊行邊揮手，並提醒姜糖小心。但因為聚集人群愈來愈多，於是姜濤只逗留約3分鐘便即登上保姆車離開。

此外，姜濤自編自導自的新歌《作品的說話》MV亦在昨晚上架。此歌的主題講反戰，姜濤在個人社交平台寫道：

今天收到大家無數生日祝福，真心感恩、感謝！由於今年生日是在工作中度過，所以很抱歉未能一一回覆各位朋友的訊息。

十胎終於面世，感覺如釋重負，辛苦背後團隊每一位的努力！關於這一胎，我之後會再詳細跟大家分享感受。

今年最大的生日願望：世界和平⭐️

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撰文 : TOPick柴犬出動

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