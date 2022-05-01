【姜濤誕】陶傑建議將銅鑼灣港鐵站改「姜濤站」　將4月30號列為公眾假期賀姜B誕

▲ 陶傑促李家超將銅鑼灣港鐵站改「姜濤站」， 將4月30號列為公眾假期賀姜B誕。

男團MIRROR人氣爆燈，MIRROR成員姜濤昨日（30日）生日，一眾「姜糖」由即日起至5月16日包下電車打造成「姜濤號」，昨日更請全港市民免費搭電車。銅鑼灣更化身「姜濤灣」，多個大電視展出生日應援之餘，部分食店亦有打卡位，大批姜糖在銅鑼灣SOGO外等候打卡，不少歌迷粉絲都手持應援物品。

不過才子陶傑於電台節目與談論香港演藝圈時，提到男團MIRROR只屬虛火，實際上毫無內涵同深度！有關言論惹起姜粉的不滿。

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陶傑之後刪除有關帖子，其後在凌晨時份再出Post解釋原因，並再次借MIRROR和姜濤借題發揮，但強調建議不涉任何情緒立場，客觀中立，為化解仇恨，平息社會鬱結，向特首李家超以下建議：

1. 銅鑼灣地鐵站改名「姜濤站」—— 英譯方面，應該叫Keung To Station 還是Jiangtaozhan，譯名涉政治敏感。

2. 將4月30號列為公眾假期，兼與「五一國際勞動節」假期連結，加大黃金周消費力度，慶賀中港通關。

3. 維園皇后殖民銅像改立為金身姜神像，立法會撥款，造價一億，不必投標，由北京工藝美術學院首席師傅率領團隊打造，慶祝香港回歸25周年。

4. 每年12個月，廢除月份英文名詞，公佈香港英文月份創意新名稱如下，並發行全套新郵票公告國際：

January - Ansonary

February - Frankiary

March - Jerch

April - Keungto

May - Mian

June - Jerune

July - Jutie

August - Altost

September - Stanlember

October - Altonber

November - Lokmanber

December - Dedanber

陶傑謹衷心高呼「姜濤哥哥萬歲萬歲萬萬歲，萬壽無疆，呀唔係，萬濤夠姜。」有網民留言要求陶傑公開道歉﹕「你說嗰十二件嘢」呢種劣質用詞，已經好冇禮貌！請你公開道歉。」

也有人讚陶傑表現勇敢，﹕「講Mirror壞話，就要預左要被(所謂大眾)批鬥。批評Mirror的都是壞人，中毒已太深。」又指「每個人都有獨立思考方式，所以稱之為人。唔係AI機械人，人云亦云。」