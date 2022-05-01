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【元朗謀殺案】25歲男子被控謀殺罪　周二上午屯門裁判法院提堂

社會 12:32 2022/05/01

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疑犯與死者為情侶關係，兩人於一個村屋單位同居。（曾秋文攝）

元朗田廈路周五（29日）發生謀殺案，一名25歲男子涉嫌殺害其30歲女友後棄屍街頭，當場被捕。警方昨日（30日）交代初步調查指出，疑犯與死者為情侶關係，兩人於一個村屋單位同居，另居於同一單位的兩男一女涉阻止合法埋葬屍體罪被捕。女死者後腦有約1厘米傷口及血跡，雙腳有被腐蝕性液體灼傷的傷痕，相信死者於被發現前的早一日死亡。詳情即看：【下一頁】

警方今日（１日）暫控25歲男子一項謀殺罪。警方指於4月29日拘捕該名男子，他涉嫌與同日在天水圍發生的一宗謀殺案有關，案中一名30歲女子死亡。案件將於5月3日上午在屯門裁判法院提堂。元朗警區重案組正繼續積極調查案件。

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記者：伍瑋瑋

 

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天水圍 屯門 罪案 同居 灼傷 村屋 謀殺 元朗

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