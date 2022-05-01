【都市病】上班族常OT熬夜壓力大　醫生推薦5大營養素KO失眠疲倦

▲ 上班族常OT熬夜壓力大，醫生推薦5大營養素KO失眠疲倦。

五一勞動節，打工一族享假日休息。不過，平日忙碌作息導致飲食不均、三餐不定時、睡眠不足等，可能已為身體積聚過勞警號，有無方法可從日常飲食改善？

台灣恩主公醫院泌尿科高銘鴻醫師在Facebook專頁發文，推薦上班族日常需多補充的5大營養素，有助改善因工作壓力產生的身心不良症候。

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1. 鎂

舒緩緊張

作用：安定大腦與神經系統，放鬆身心。

可吃：香蕉、芝麻、堅果、深色蔬菜等

2. 鈣

減少易怒情緒

作用：有助紓壓、神經傳導。反之缺鈣則會使情緒緊繃、焦躁易怒。

可吃：鮮奶、起司、小魚乾、海藻等

3. 色胺酸

減少失眠

作用：更好入眠，放鬆身心，減少憂鬱和情緒低落，睡眠品質更好。

可吃：海鮮、雞蛋、奶類、豆腐等

4. 維他命B雜

緩解疲倦

作用：人體的重要營養素，維持人體正常代謝功能；缺乏時則易疲累無力。

可吃：動物性蛋白質、蔬菜、全穀類等廣泛攝取

5. 花青素

減少發炎

作用：減少體內自由基生成，預防泌尿道感染。

可吃：藍莓、蔓越莓、櫻桃、草莓等

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內容獲「恩主公醫院 泌尿科 高銘鴻醫師」授權轉載。

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責任編輯：張沛